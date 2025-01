Samsung Galaxy S26 offrirà una funzione che avremmo voluto sugli S25

La serie Samsung Galaxy S26 si preannuncia come un punto di svolta per l’azienda e si focalizzerà su due aspetti cruciali: la durata della batteria e la velocità di ricarica.

Un elemento chiave di questo percorso evolutivo messo in atto da Samsung sarà l’adozione di batterie con anodo al silicio-carbonio: un passo avanti notevole rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

Samsung Galaxy S26: importanti novità in arrivo per la batteria

Questa innovazione permetterà a Samsung di integrare accumulatori di energia più capienti, senza aumentare le dimensioni fisiche degli smartphone, traducendosi in una maggiore autonomia ed in una gestione energetica più efficace, soprattutto quando si utilizzano applicazioni molto esigenti o per periodi di tempo prolungati.

Non è tutto: Samsung pare aver dato ascolto alle richieste degli utenti riguardo alla velocità di ricarica, accelerando il passo e lavorando ad una ricarica rapida cablata da 65W. Un incremento sostanziale rispetto ai 45W dei modelli precedenti, pur non raggiungendo i picchi di velocità perfezionati da altre case produttrici. Questo update consentirà di ridurre notevolmente i tempi di ricarica: un aspetto particolarmente apprezzabile per chi ha poco tempo a disposizione durante la giornata.

Il percorso di Samsung verso una tecnologia di ricarica più rapida è stato graduale: dai 25W fino al 2019, passando per i 45W con la serie Note 10, poi riproposti con la serie S22, fino ad arrivare (si spera) alla soglia dei 65W dal prossimo anno.

A movimentare il tutto, un altro elemento a supporto è l’implementazione del nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite (chiaramente, in una sua versione successiva). Questo chip, che avremo modo di apprezzare sul Samsung Galaxy S25, promette di migliorare sia le prestazioni e sia il consumo energetico, garantendo un’esperienza d’uso più fluida e reattiva.

In linea generale quindi, la serie Samsung Galaxy S26 punta ad un mix di innovazioni che ambiscono a migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso quotidiana degli utenti.