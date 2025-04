iPhone 16: BOMBA SU AMAZON, c'è un nuovo minimo storico

Se stavi aspettando l’occasione giusta per portarti a casa il magnifico iPhone 16 da 128GB è finalmente arrivata. Oggi l’ultimo smartphone di casa Apple è disponibile al minimo storico assoluto di 769 euro invece di 979. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi nella pagina del prodotto.

iPhone 16: un concentrato di tecnologia ad un prezzo super

iPhone 16 è dotato del chipset A18 che garantisce prestazioni super per ogni genere di attività, compresa l’integrazione con Apple Intelligence ora disponibile anche in Italia. Il tutto con una autonomia che arriva fino a 22 ore, dimostrando la straordinaria efficienza energetica di questo chipset.

Un processore che alimenta un fantastico display Super Retina XDR da 6.1 pollici con protezione in Ceramic Shield e racchiuso in un corpo in alluminio aerospaziale. Uno schermo che esalta il sistema di fotocamere da 48 megapixel con ultra-grandangolare dotata di autofocus e un teleobiettivo ottico 2x.

Tra le altre novità spicca il nuovo pulsante Controllo Fotocamera con cui gestire facilmente le funzioni dell’obiettivo e la presenza del tasto Azione personalizzabile come vuoi. Si ricarica via USB-C o MagSafe senza fili.

Potente, elegante e completo: iPhone 16 da 128GB a 769 euro invece di 979 è indubbiamente l’affare del mese su Amazon.