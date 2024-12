Snapdragon 8 Elite 2 potrebbe essere lanciato prima del previsto

Sia lo Snapdragon 8 Gen 3 che lo Snapdragon 8 Elite sono arrivati ​​verso la fine di ottobre. Il primo è stato lanciato nel 2023, mentre il secondo è arrivato nel 2024. E già si pensa allo Snapdragon 8 Elite 2, che potrebbe arrivare sempre a ottobre (2025, chiaramente), ma… prima del solito.

Un chip molto più veloce (e costoso)

In base a un nuovo report, infatti, il lancio di Snapdragon 8 Elite 2 è previsto per i primi di ottobre. Ciò significa che anche lo Snapdragon Summit 2025, evento in cui vengono mostrate tutte le più recenti novità, potrebbe avere luogo prima del solito. Fermo restando che le informazioni siano accurate.

A fornire questi nuovi dettagli è Digital Chat Station, uno tra i più noti informatori cinesi, che ha fornito anche altre informazioni riguardanti il nuovo chipset. Secondo il leaker, Snapdragon 8 Elite 2 dovrebbe usare il nodo N3P di TSMC, un processo di produzione avanzato a 3 nm. Risultato? Una migliore efficienza energetica.

Precedenti informazioni affermavano che lo Snapdragon 8 Elite 2 avrebbe portato un miglioramento del 20% nelle prestazioni della CPU, insieme a una migliore efficienza energetica, appunto. Sono previsti anche miglioramenti della GPU. Sarà interessante capire quanto costerà il chip: potrebbe essere più caro di Snapdragon 8 Elite, che non è comunque particolarmente economico.

Concorrenza: Samsung non fa paura, ma MediaTek sì

Qualcomm deve anche pensare alla concorrenza. I chip Exynos di Samsung sono, apparentemente, ancora molto indietro e fuori dai giochi, almeno per il momento. Ma MediaTek fa paura: Dimensity 9400 è un ottimo chipset ed è probabile che il prossimo, Dimensity 9500, possa dare serio filo da torcere a Snapdragon 8 Elite 2.

Tutti i nomi, Snapdragon 8 Elite 2 e Dimensity 9500, non sono quelli reali, ma piuttosto dei segnaposto: ancora non è possibile sapere quali saranno quelli ufficiali. Specialmente alla luce del fatto che Qualcomm ha, di recente, cambiato ancora una volta il proprio schema di denominazione: anziché Snapdragon 8 Gen 4, ha scelto di chiamare la sua ultima fatica Snapdragon 8 Elite.