Samsung Galaxy S25 Slim sarà la principale fonte d'ispirazione per gli S26

Con Samsung Galaxy S25 Slim, l’azienda sudcoreana sta portando avanti un esperimento finalizzato a raggiungere il giusto mix tra estetica e performance. Una sfida tecnica non da poco, valutando con la massima attenzione ogni singolo componente hardware, tra cui la batteria.

I moduli che alimentano gli smartphone moderni hanno fatto passi da gigante rispetto al passato, facendo dimenticare le vecchie tecnologie al nichel-cadmio e al nichel-metallo idruro. Oggi, le batterie al litio dominano il mercato, offrendo migliori prestazioni ed una maggiore sicurezza.

Ma la ricerca non si ferma: le batterie al silicio-carbonio, capaci di immagazzinare più energia in spazi ridotti, stanno conquistando sempre maggiori consensi. Alcuni produttori le hanno già integrate nei loro smartphone, ma la vera diffusione su scala globale è ancora lontana. Da questo punto di vista, sarà molto importante considerare le mosse di giganti come Apple e Samsung.

Samsung Galaxy S26 sarà sottile quanto l’S25 Slim?

Il 2026 potrebbe segnare un punto di svolta da questo punto di vista. Il leaker Jukanlosreve ha rilanciato su X una voce, a sua volta proveniente da un altro informatore, secondo cui Samsung starebbe pianificando di utilizzare batterie al silicio-carbonio a bordo del futuro Samsung Galaxy S26. Non è tutto: la società starebbe valutando anche altre innovazioni. Secondo un report proveniente dalla Corea del Sud, Samsung starebbe lavorando sul miglioramento della capacità delle batterie attraverso l’utilizzo di elettrodi impilati, tecnologia già adottata nelle batterie per auto.

Non è ancora chiaro se queste due tecnologie, silicio-carbonio ed elettrodi impilati, possano essere combinate o utilizzate separatamente. Di sicuro, la casa sudcoreana sembra muoversi nella direzione giusta, soprattutto alla luce delle voci riguardanti deludente autonomia del futuro Galaxy S25 Slim (a cui potrebbe ispirarsi solo per quanto concerne l’impatto estetico).

Attualmente, si tende a sacrificare lo spessore dei telefoni per aumentare la durata della batteria, ma il silicio-carbonio potrebbe ribaltare questa logica. Non ci resta quindi che attendere per capire se Samsung deciderà di intraprendere o meno questa strada: nel frattempo, vi ricordiamo che l’appuntamento con la serie dei Samsung Galaxy S25 è fissato per il 22 gennaio.