Samsung Galaxy S25 Ultra: petizione per riavere il Bluetooth sulla S Pen

La S Pen è da sempre uno degli accessori più apprezzati dagli utenti di Samsung, specie dal pubblico dei professionisti, prima sulla serie Note ed in seguito sulla linea Galaxy Ultra.

Tuttavia, con l’arrivo del Samsung Galaxy S25 Ultra, l’azienda sudcoreana ha deciso di apportare cambiamenti significativi, generando reazioni contrastanti.

Samsung ha infatti ha annunciato l’eliminazione delle funzionalità Bluetooth dalla S Pen, sostenendo che solo una percentuale ridottissima di utenza (inferiore all’1%) ne facesse realmente uso per controllare a distanza la fotocamera e tutte le altre possibilità precedentemente disponibili.

Una petizione su Change.org auspica il ripensamento di Samsung

Questa scelta di Samsung, a parere di molti, avrebbe come vero obiettivo la riduzione dei costi di produzione, soprattutto considerando l’aumento dei prezzi dei componenti, come lo Snapdragon 8 Elite. Nonostante la logica finanziaria possa sembrare convincente, gli appartenenti a quel ristrettissimo 1% hanno già cominciato ad organizzarsi per chiedere a gran voce di riconsiderare la discussa decisione.

Nello specifico, gli utenti hanno lanciato una petizione su Change.org. Il messaggio è chiaro: pur essendo in pochi, la loro passione per le funzionalità Bluetooth della S Pen è genuina. Si fa anche riferimento a future versioni dello smartphone, come il Samsung Galaxy S26 Ultra, con la speranza di un completo ripristino delle opzioni perse.

Tuttavia, la storia delle petizioni online è spesso costellata di forti delusioni, con i grandi nomi della tecnologia, tra cui la stessa Samsung, che tendono a basare le loro scelte su dati statistici piuttosto che sull’eco delle richieste degli utenti. Ciò non toglie che il desiderio di partecipare e di far sentire la propria voce resti un diritto più che legittimo.

Nel concreto, come la recente storia ben ci insegna, è davvero difficile credere che Samsung possa tornare sui proprio passi in merito alle caratteristiche tecniche della S Pen: tuttavia, siamo pronti a sorprenderci.