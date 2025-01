Samsung ci ha illuso riguardo alla S Pen del Galaxy S25 Ultra ed ammette l'errore

Samsung Galaxy S25 Ultra sta facendo parecchio discutere per un inaspettato cambiamento che ha deluso molti appassionati della S Pen: la rimozione delle funzionalità Bluetooth.

Questa decisione comporta la perdita di caratteristiche apprezzate come le Air Actions e l’uso della S Pen come telecomando per scattare foto o interagire con le presentazioni.

La scelta di eliminare il Bluetooth dalla S Pen del Galaxy S25 Ultra è stata giustificata da Samsung con lo scarso utilizzo di queste funzioni da parte degli utenti. Tuttavia, per coloro che ne facevano uso regolarmente, si tratta di una perdita significativa.

Nemmeno la S Pen Pro godrà di funzioni Bluetooth con il Samsung Galaxy S25 Ultra

C’è poi un altro dettaglio da considerare: la speranza che anche Samsung Galaxy S25 Ultra potesse supportare S Pen esterne dotate di Bluetooth, come la S Pen Pro, era stata alimentata da un post sul blog ufficiale di Samsung in cui si menzionava esplicitamente questa caratteristica. Tuttavia, la stessa azienda ha poi sottolineato il fatto che si trattasse di un errore: il Galaxy S25 Ultra non supporta alcuna interazione Bluetooth con la S Pen, indipendentemente dal modello utilizzato.

La rimozione del Bluetooth dalla S Pen dell’S25 Ultra solleva diversi interrogativi: alcuni analisti ritengono che tale scelta indichi un progressivo allontanamento di questo iconico accessorio dalla serie Galaxy S (dopo la soppressione dei Samsung Galaxy Note). Un dettaglio che potrebbe influenzare negativamente le scelte dei professionisti che, negli anni, si sono affidati a smartphone dell’azienda equipaggiati con questo utile strumento di produttività.

Pertanto, la contestata decisione di Samsung in merito alle funzionalità Bluetooth dalla S Pen in dotazione con il Galaxy S25 Ultra rappresenta un cambiamento importante nella strategia dell’azienda: per molti utenti, la stilo (nella sua completezza) rappresentava un valore aggiunto esclusivo, non essendoci sul mercato alternative di pari livello per quanto concerne il mondo degli smartphone (e questo, a parere del sottoscritto, è davvero incomprensibile).