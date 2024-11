Samsung Galaxy S25 Slim, zero rinunce: avrà una fotocamera stellare

Circolano nuove indiscrezioni sul presunto Samsung Galaxy S25 Slim, specie per quanto riguarda le specifiche tecniche delle fotocamere.

Secondo quanto riportato da Sanju Choudhary tramite un post su X (Twitter), questo modello potrebbe vantare una fotocamera principale da 200 MP basata sul sensore Isocell HP5, con dimensioni di 1/1,56 pollici.

Tale caratteristica renderebbe Samsung Galaxy S25 Slim un’alternativa molto interessante per gli appassionati di fotografia su smartphone, mantenendo inoltre uno spessore più sottile rispetto agli altri dispositivi della gamma.

Samsung Galaxy S25 Slim: cosa sappiamo

Nonostante il design più snello, Samsung Galaxy S25 Slim non dovrebbe rinunciare al tradizionale setup a tripla lente. Accanto alla fotocamera principale, lo smartphone potrebbe includere una lente ultra-grandangolare da 50 MP e con dimensioni di 1/2,76 pollici, appartenente alla serie Isocell JN5. Inoltre, è previsto un teleobiettivo, anch’esso da 50 MP, con zoom ottico 3,5x. Questi dettagli, se confermati, porterebbero un notevole equilibrio tra potenza fotografica e compattezza.

Una aspetto cruciale di questa innovazione risiederebbe nella nuova tecnologia ALoP (All Lenses on Prism), recentemente introdotta da Samsung. Questo sistema consente di posizionare le lenti orizzontalmente su un prisma, riducendo l’ingombro e mantenendo lo smartphone sottile ma senza sacrificare la qualità fotografica. Una soluzione ideale per un dispositivo come il Galaxy S25 Slim, che punta ad offrire prestazioni di alto livello in un design raffinato.

Le voci suggeriscono che il debutto di questa tecnologia potrebbe avvenire proprio con l’S25 Slim, rendendolo un potenziale punto di svolta per la serie Galaxy S25. Resta da vedere come Samsung, nel concreto, riuscirà a bilanciare estetica e prestazioni, ma i rumor prospettano un dispositivo capace di soddisfare le esigenze di chiunque cerchi fotocamere potenti a bordo di uno smartphone moderno ed elegante.