Samsung Galaxy S25 Slim: finalmente possiamo dargli un primo sguardo

A pochi giorni dalla presentazione della serie Samsung Galaxy S25 a San Jose, l’attenzione si sposta su un’altra attesa novità, vale a dire Samsung Galaxy S25 Slim.

Questo modello, anticipato da diverse indiscrezioni, non sarà presentato insieme ai tre fratelli “standard" durante l’evento Unpacked di Samsung, ma dovrebbe essere lanciato nei mesi a seguire.

Samsung Galaxy S25 Slim fa bella mostra di sé in queste nuove immagini

Immagini

I render condivisi online da OnLeaks e SmartPrix svelano un design che riprende le linee della serie Samsung Galaxy S24 e degli S25 già anticipati: modulo a tripla fotocamera, pulsanti laterali e cornici sottili. La vera peculiarità è lo spessore: appena 6,4 mm, che diventano 8,3 mm considerando la sporgenza dei sensori fotografici. Questo rende il Galaxy S25 Slim un vero e proprio campione di sottigliezza, stracciando la concorrenza: basti pensare che il Samsung Galaxy S25 misurerà 7,2 mm ed il Galaxy S24 si fermava a 7,3 mm. L’iPhone più sottile, l’SE del 2022, ha uno spessore di 7,3 mm, mentre i Pixel 9 arrivano a 8,5 mm.

Nonostante la riduzione dello spessore, Samsung Galaxy S25 Slim non sembra sacrificare le prestazioni: dovrebbe infatti montare lo Snapdragon 8 Elite e 12 GB di RAM, come il fratello maggiore S25+. Anche il comparto fotografico dovrebbe essere di alto livello, con un sensore principale da 200 MP a cui si aggiungono obiettivi ultra-grandangolari e teleobiettivo da 50 MP, con un design innovativo “All Lenses on Prism" (ALoP) per contenere il tutto in uno spazio ridotto. L’unica incognita, al momento, è la capacità della batteria, che si prevede sarà comunque inferiore rispetto a quella dell’S25+.

Samsung Galaxy S25 Slim, il cui lancio ufficiale è atteso per il mese di maggio, si porrà come una diretta risposta dell’azienda al vociferato iPhone 17 Air di Apple che, secondo i rumor, potrebbe addirittura scendere a 5,5 mm di spessore: si tratterebbe di un autentico record.