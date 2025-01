Samsung Galaxy S25 Slim: il lancio ufficiale potrebbe tardare più del previsto

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Samsung ha finalmente svelato la data del suo evento Galaxy Unpacked, fissato per il 22 gennaio, quando presenterà al mondo la nuova serie Samsung Galaxy S25.

All’inizio, le indiscrezioni e i rumor suggerivano l’arrivo di ben quattro nuovi modelli, incluso un inedito Samsung Galaxy S25 Slim. Anche il poster dell’evento sembrava confermare questa ipotesi, mostrando un quarto smartphone.

Tuttavia, una nuova voce proveniente dalla Cina mette in discussione questa probabilità, posticipando il lancio del tanto chiacchierato S25 Slim a maggio.

Samsung Galaxy S25 Slim: quando esce?

La notizia, diffusa da Setsuna Digital, ha di fatto creato un po’ di scompiglio tra gli appassionati del brand coreano, costringendoli a prolungare l’attesa per questa particolare versione. È importante sottolineare che Samsung non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, né confermando e né smentendo l’esistenza di quattro modelli. Per ora, la vicenda rimane avvolta nell’incertezza e le anticipazioni vanno prese con la dovuta cautela.

Ma cosa sappiamo del tanto misterioso Samsung Galaxy S25 Slim? Le voci di corridoio lo descrivono come uno smartphone dal design molto elegante, con uno spessore di soli 6,5 millimetri, pur mantenendo dimensioni generose. In termini di “ingombro”, si collocherebbe a metà tra Samsung Galaxy S25 Ultra ed S25 standard, con uno schermo AMOLED da 6,6 pollici, una risoluzione che supera i 1080 pixel ed una frequenza d’aggiornamento di 120Hz.

Per poter raggiungere uno spessore così ridotto, pare che Samsung abbia adottato una nuova tecnologia di batterie al silicio-carbonio, che consentirebbe di ottenere una maggiore capacità in uno spazio più contenuto, con una capienza che dovrebbe attestarsi tra i 4.500 ed i 5.000 mAh. Samsung Galaxy S25 Slim avrà come obiettivo quello di competere direttamente con l’iPhone 17 Air di Apple, anch’esso atteso nei primi mesi del 2025 e caratterizzato da specifiche di alta gamma in un corpo super sottile.