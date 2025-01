iPhone 17 Air sarebbe un piccolo miracolo con uno spessore sotto i 6 mm

Pare che Apple stia preparando un vero e proprio assalto al mercato degli smartphone, con ben cinque nuovi modelli di iPhone previsti per quest’anno. Oltre ai classici iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, si attende l’arrivo di un inedito iPhone 17 Air e dell’iPhone SE 4.

La grande novità risiede proprio nell’introduzione del modello Air, che promette di essere il più sottile mai prodotto dall’azienda di Cupertino.

iPhone 17 Air sarà uno smartphone di “poco spessore”

Le indiscrezioni si concentrano soprattutto sullo spessore ridottissimo di questo iPhone 17 Air. Inizialmente si parlava di 6,25 millimetri, ma ora il nuovo report dell’analista Ming-Chi Kuo suggerisce che si potrebbe addirittura scendere fino a 5,5 millimetri nel punto più sottile del dispositivo.

Se queste previsioni fossero confermate, si tratterebbe di un autentico record. Basti pensare che l’attuale iPhone 16 ha uno spessore di 7,8 millimetri, quindi l’iPhone 17 Air sarebbe ben 2,3 millimetri più sottile. La sfida lanciata alla concorrenza è chiara: il principale avversario, vale a dire Samsung Galaxy S24, si ferma a 7,8 millimetri, mentre il Galaxy S24 Ultra arriva a 8,6 millimetri. A dare ulteriore pepe, tuttavia, ci penserà il Galaxy S25 Slim.

La riduzione dello spessore richiede però determinati compromessi. Per raggiungere dimensioni tanto contenute, l’iPhone 17 Air adotterà esclusivamente la tecnologia eSIM, abbandonando lo slot per la SIM fisica tradizionale.

Ad ogni modo, nonostante l’innovazione nel design, gli analisti di mercato ritengono che questo modello ultrasottile non porterà ad alcuna impennata delle vendite complessive di melafonini. Questo perché, a fronte di un prezzo elevato, l’esperienza utente dovrebbe essere simile a quella dei modelli attualmente in commercio. Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire maggiori dettagli su questo iPhone 17 Air, che a conti fatti si preannuncia come una sorprendente sfida ingegneristica.