iPhone 17: Apple costretta ad aumentare anche il prezzo del modello base

Da quando l’iPhone X è stato lanciato nel 2017, Apple ha mantenuto il prezzo di partenza del modello base a $999, o anche meno, negli Stati Uniti.

Tuttavia, la situazione sembra destinata a cambiare con l’arrivo degli iPhone 17, previsto per il mese di settembre. Secondo Mark Gurman, insider di Bloomberg specializzato in notizie su Apple, questa mossa sarebbe una diretta conseguenza delle difficoltà che l’azienda sta affrontando a causa di un’ondata di tariffe doganali, imposte in diverse regioni del mondo.

Quanto costerà l’iPhone 17? Ci sono brutte notizie

Le tensioni commerciali internazionali hanno colpito duramente Apple. La Cina, dove si concentra gran parte della produzione degli iPhone, ora è soggetta a tariffe incredibilmente elevate, fino al 54%. Altri paesi chiave per la produzione dell’azienda, come India, Vietnam e Brasile, non sono stati risparmiati da aumenti tariffari simili.

A differenza di quanto accaduto durante il primo mandato di Donald Trump, quando Tim Cook riuscì a mitigare gli effetti delle tariffe sul business di Apple, questa volta l’amministrazione sembra irremovibile. La situazione ha causato un crollo delle azioni di Apple, insieme a quelle di altre grandi aziende tecnologiche, lasciando l’azienda alla ricerca di possibili soluzioni in vista dei nuovi iPhone 17.

Con l’obiettivo di compensare i costi più elevati, Apple potrebbe superare la soglia dei 1.000 dollari per il prezzo del modello base. Un aumento, anche di soli 50 dollari, avrebbe un impatto psicologico notevole, soprattutto su una generazione abituata a vedere l’iPhone standard al di sotto di quella cifra. Gurman parla di uno “shock culturale” per gli appassionati, aggravato dal fatto che, negli ultimi anni, gli aggiornamenti hardware e software non sembrano aver entusiasmato il pubblico.

C’è quindi il rischio che alcuni utenti, delusi dai prezzi in salita e da innovazioni sempre meno convincenti, abbandonino l’ecosistema della Mela: una situazione paradossale per un’azienda che, nonostante tutto, resta tra le più solide al mondo. Il vero banco di prova, dunque, si presenterà a settembre, quando i consumatori saranno chiamati a decidere se il nuovo iPhone 17 valga o meno l’investimento più elevato.