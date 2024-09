Samsung Galaxy S25 ed S25+: la polvere invaderà le fotocamere

Le fotocamere dei nuovi Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+ potrebbero attirare fin troppa polvere, considerando il loro insolito design. Questo problema non dovrebbe però riguardare Samsung Galaxy S25 Ultra, che avrà una configurazione differente rispetto agli altri due modelli.

Problemi di “pulizia” per Samsung Galaxy S25 ed S25+?

Il leaker Ice Universe ha condiviso una nuova immagine sul suo profilo ufficiale di Weibo, dove si nota chiaramente il nuovo design delle fotocamere posteriori di Samsung Galaxy S25 ed S25 Plus. Queste risultano particolarmente sporgenti, ben separate l’una dall’altra, il che lascia spazio a superfici dove la polvere potrebbe facilmente andare a depositarsi.

Ogni lente appare come un’isola autonoma e, oltre a questo, il design mostra due livelli di larghezza. Il livello superiore è più esteso, rendendo ancora più semplice l’accumulo di polvere nelle zone sottostanti. Mantenere pulita questa nuova struttura potrebbe rivelarsi più complicato rispetto ai modelli precedenti. Samsung non ha ancora spiegato le ragioni di una simile scelta progettuale, ma la conseguente difficoltà nella pulizia potrebbe essere un punto critico.

Del resto, non è più una novità il fatto che l’azienda abbia scelto di dare una bella rinfrescata al design dei suoi prossimi smartphone, attesi per il mese di gennaio. I cambiamenti più significativi coinvolgeranno Samsung Galaxy S25 Ultra che, grazie al suo form factor meno squadrato rispetto ai predecessori, richiamerà maggiormente l’impatto estetico delle altre due unità (sperando che lo stesso non accada per le fotocamere posteriori).