Samsung Galaxy S25 Plus: ecco perché potrebbe non arrivare MAI

Nei futuri piani dell’azienda non ci sarebbe più spazio per Samsung Galaxy S25 Plus. Il focus del lavoro di sviluppo interesserebbe solamente il modello base ed in particolar modo la versione Ultra, eliminando di fatto l’alternativa intermedia.

Infatti, nel database degli IMEI, lo staff di Androidheadlines ha subito notato l’assenza dell’unità Plus, a differenza di Samsung Galaxy S25 Ultra e standard che sono già regolarmente registrati.

Samsung Galaxy S25 in arrivo senza il modello Plus?

Potrebbe non trattarsi di un’assenza momentanea. In passato, tutte le unità della gamma Samsung Galaxy in uscita sono state certificate nello stesso momento: ecco perché la mancanza di Galaxy S25 Plus non è passata inosservata. Qualora l’ipotesi venisse confermata, non sarebbe da escludere il peso delle logiche di mercato: i modelli Plus, fino ad ora, non hanno mai riscosso un grande successo tra i consumatori, ponendosi sempre al di sotto delle aspettative di vendita.

Eliminare la variante Plus potrebbe così semplificare l’offerta di Samsung, specie considerando le differenze ormai minime rispetto all’unità base che, nel concreto, riguardano solo la capacità della batteria e la grandezza/risoluzione dello schermo. Comprensibili dunque le valutazioni del pubblico in fase di acquisto: spendere di più, sì, ma per un modello che davvero rappresenti lo step successivo rispetto alla proposta standard.

Questa mossa strategica andrebbe così a dirottare tutte le richieste dei consumatori più esigenti verso Samsung Galaxy S25 Ultra con S Pen, mettendo da parte in modo definitivo la versione Plus che, di fatto, non ha mai del tutto convinto né l’azienda e né il pubblico.