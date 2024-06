Samsung Galaxy S25: nuove fotocamere, sì, ma solo per l'Ultra

La serie Samsung Galaxy S25, attesa per il prossimo anno, sta facendo molto parlare di sé anche per via dei dettagli trapelati in merito alle fotocamere.

GalaxyClub ha rivelato che Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe godere di un significativo miglioramento. Al contrario, sia il Galaxy S25 standard che il Galaxy S25+ sembrano destinati a mantenere la stessa configurazione dei modelli precedenti, senza cambiamenti di rilievo nell’hardware.

Samsung Galaxy S25 Ultra sarà il top per le foto

Samsung Galaxy S25, nella versione standard, dovrebbe offrire un comparto fotografico posteriore con lente principale da 50 megapixel, per la quarta generazione consecutiva, seguendo così la linea tracciata dai modelli S22, S23 ed S24. Nessun cambiamento anche per la fotocamera frontale: si parla infatti di un sensore da 12 MP, come su S23 ed S24.

Le medesime considerazioni includono anche Samsung Galaxy S25+ e, in entrambi i casi, eventuali novità relative alle fotocamere potrebbero interessare solo i rispettivi sensori ultragrandangolari ed i teleobiettivi, riguardo a cui però si sa ancora pochissimo.

Prospettive del tutto differenti per il vero gioiellino della nuova gamma, vale a dire Samsung Galaxy S25 Ultra. A bordo dello smartphone dovremmo invece trovare una fotocamera principale da ben 200 MP di gran lunga più efficiente, in compagnia del sensore ultrawide da 50 MP, del teleobiettivo 3x da 50 MP e del teleobiettivo 5x da 50 MP.

Inoltre, le anticipazioni diffuse in rete suggeriscono un aumento circa la capacità della batteria per tutte le versioni, senza però entrare nel dettaglio. Ora è molto presto per fare delle valutazioni ma, chiaramente, con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S25 saranno disponibili informazioni più chiare ed approfondite.