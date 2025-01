Samsung Galaxy S25 Edge: con la mini batteria sarà un miracolo arrivare a sera

Dopo il misterioso teaser del Samsung Galaxy S25 Edge nel corso dell’evento Unpacked, emergono nuove indiscrezioni volte a delinearne le caratteristiche principali.

In particolare, grazie al database di certificazione 3C, spuntano informazioni cruciali sulla batteria del dispositivo, identificato con il numero di modello SM-9370. La capacità del modulo a bordo di Samsung Galaxy S25 Edge, purtroppo, si attesterebbe su un valore di soli 3.900 mAh: un dato che fa riflettere, considerando gli standard odierni nel settore degli smartphone.

Samsung Galaxy S25 Edge: cosa sappiamo riguardo alla scheda tecnica

Anche la velocità di ricarica non sorprende in positivo: si parla nello specifico di una potenza pari a 25W. Facendo un paragone, Samsung Galaxy S24 FE, un modello simile per certi aspetti, offre sì lo stesso standard di ricarica rapida ma il telefono è equipaggiato con una batteria da 4.700 mAh. L’S25 Edge, dunque, si presenterebbe con una capacità ridotta di circa 800 mAh rispetto al modello FE, che già di suo rappresenta una versione “alleggerita” della serie di punta uscita nel 2024.

Nonostante le possibili limitazioni della batteria, è il design di Samsung Galaxy S25 Edge che andrebbe considerato come il vero tratto distintivo rispetto agli altri modelli. Le dimensioni del dispositivo dovrebbero essere di 159x76x6,4 mm, con uno spessore inferiore di 1,6 mm rispetto all’S24 FE. L’ S25 Edge, inoltre, sarà più sottile di tutte le altre unità della nuova serie.

Le indiscrezioni non si fermano al design. Pare infatti che Galaxy S25 Edge monterà il potente chip Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM, e potrebbe utilizzare la nuova tecnologia fotografica ALoP di Samsung, un sistema che contribuisce a ridurre lo spessore del teleobiettivo. Lo smartphone, anticipato nei mesi scorsi con il nome Samsung Galaxy S25 Slim, potrebbe debuttare nel secondo trimestre di quest’anno ma, almeno nelle fasi iniziali, la sua disponibilità dovrebbe essere limitata a specifici mercati.