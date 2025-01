Samsung Galaxy S25 Edge: quando esce? Non dovrete aspettare a lungo

Il chiacchierato smartphone ultrasottile di Samsung ha ora un nome ufficiale: si chiamerà Galaxy S25 Edge, abbandonando l’appellativo “Slim”.

Un rappresentante di Samsung ha poi confermato alla testata 9to5Google il periodo di lancio: si parla nello specifico del mese di aprile, smentendo i rumor precedenti che indicavano maggio.

Il dispositivo è stato in qualche modo anticipato durante l’evento Unpacked, nel corso di cui Samsung ha mostrato un’anteprima del design ma senza esporsi ulteriormente.

Samsung Galaxy S25 Edge arriverà ad aprile: l’attesa è già altissima

Ci sono delle novità anche riguardo all’estetica del telefono: i render CAD circolati online la scorsa settimana si sono rivelati non veritieri. Samsung Galaxy S25 Edge, infatti, avrà due sole fotocamere posteriori, racchiuse nella stessa isola, diversamente dai tre sensori del Galaxy S25 ed S25+. Una scelta, probabilmente, dettata dalla volontà di rendere lo smartphone il più sottile possibile.

Le specifiche tecniche restano ancora avvolte nel mistero. Si parla di una possibile variante dello Snapdragon 8 Elite con 7 core, ma oltre a questo non si sa molto altro. Certo è che il punto forte del Samsung Galaxy S25 Edge sarà lo spessore, più contenuto rispetto a quello di tutti gli altri modelli della serie. Probabilmente riprenderà il design dei suoi fratelli, con cornici piatte e materiali come alluminio e vetro.

Per quanto riguarda il prezzo, al momento non ci sono informazioni precise. Sarà interessante capire se il minor numero di fotocamere e le altre scelte tecniche influiranno sul costo, rendendolo meno caro rispetto al Galaxy S25+. L’unica certezza è che Samsung sta puntando forte sul rinnovamento estetico e bisognerà vedere quali altri compromessi siano stati fatti per ottenere un simile risultato.