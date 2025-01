Samsung Galaxy S25 Slim rischia di essere un sogno proibito per noi italiani

Negli ultimi giorni è stata condivisa la lista dei potenziali paesi in cui dovrebbe essere disponibile il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S25 Slim, uno smartphone che si distinguerà rispetto ai modelli della serie principale per la sua forma super sottile di circa 6,4 mm.

L’elenco comprende ben 39 aree geografiche: un numero considerevole ma decisamente inferiore rispetto a quelle in cui Samsung lancerà gli altri Galaxy S25.

Dove si potrà acquistare Samsung Galaxy S25 Slim? Non in Italia

Per chi fosse interessato al Samsung Galaxy S25 Slim, ecco dove sarà possibile trovarlo: da nazioni come l’Afghanistan e l’Australia, passando per l’Austria e il Brasile, fino a paesi come la Croazia, l’Egitto, la Francia, l’India e l’Iraq. L’elenco prosegue con l’Irlanda, Israele, il Kazakistan, il Kenya, la Libia, la Malesia, il Messico, il Montenegro, il Marocco, la Nigeria e il Pakistan. Si aggiungono poi le Filippine, la Polonia, il Portogallo, la Russia, l’Arabia Saudita, il Senegal, la Serbia, Singapore, la Slovenia e il Sudafrica. Infine, completano la lista lo Sri Lanka, la Svizzera, la Thailandia, la Tunisia, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito, l’Uzbekistan e il Vietnam, senza dimenticare la regione del Caucaso.

Come si può notare, mancano gli Stati Uniti. Questa assenza si estende anche al Canada, alla Cina, alla Germania, all’Italia, alla Spagna e persino alla Corea del Sud, il paese d’origine di Samsung.

Questa distribuzione limitata, almeno a livello geografico, potrebbe essere dovuta a una strategia specifica dell’azienda, magari legata a studi di mercato che individuano in questi paesi un maggiore interesse per il modello Slim. Le anticipazioni suggeriscono poi un lancio successivo rispetto agli altri modelli della serie Samsung Galaxy S25, con ogni probabilità nel mese di maggio, ma non si esclude il possibile esordio durante l’evento Galaxy Unpacked in programma oggi, 22 gennaio, alle ore 19 (italiane).