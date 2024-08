Samsung Galaxy S24 Ultra 5G in offerta a 909,90€: pagamento in 3 rate con PayPal

Il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G è il nuovo fiore all’occhiello della gamma Samsung, che combina potenza, design sofisticato e un sistema fotografico di altissimo livello. Attualmente disponibile su eBay a 909,90 euro grazie al codice sconto “AGOSTO24”, questo smartphone è una delle opzioni più complete sul mercato per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e versatilità.

Specifiche Tecniche e Prestazioni

Il Galaxy S24 Ultra è dotato del potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, un chipset personalizzato da Qualcomm che offre prestazioni incredibili, perfette per gestire applicazioni avanzate, giochi in alta definizione e operazioni multitasking senza intoppi. Questo chipset, incredibilmente avanzato, è abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Display e autonomia

Lo smartphone vanta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione QHD+ e una luminosità di picco di 2600 nits, che garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz, offrendo una fluidità eccezionale sia durante la navigazione che nelle sessioni di gaming.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 45W e la ricarica wireless a 15W, offrendo una buona autonomia e velocità di ricarica. Il design del telefono è ulteriormente valorizzato da una cornice in titanio, che non solo conferisce una maggiore resistenza, ma dona anche un aspetto premium e robusto.

Sistema Fotografico

Il comparto fotografico del Galaxy S24 Ultra è composto da una configurazione a quattro fotocamere, tra cui un sensore principale da 200 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x. Questa configurazione permette di catturare immagini di altissima qualità in diverse condizioni di luce e a varie distanze, con un livello di dettaglio straordinario. La fotocamera frontale da 12 MP è altrettanto performante, ideale per selfie e videochiamate di qualità.

Galaxy S24 Ultra: un prezzo imperdibile

In assoluto il miglior top di gamma del mondo Android, con l’offerta attualmente in corso il Galaxy S24 Ultra può essere tuo ad appena 909,90€. Ti ricordo che scegliendo PayPal come metodo di pagamento sarà anche possibile spezzare l’importo in tre rate mensili. Non dimenticare di usare il codice sconto “AGOSTO24” per riscattare la promozione.