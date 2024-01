Samsung Galaxy S24: SCONTO IMMEDIATO di 100€ con questo codice (cumulabile)

Il Samsung Galaxy S24 è il nuovo top di gamma compatto del colosso di Seul, pronto a rivaleggiare con iPhone 15 e prendersi lo scettro di migliore smartphone compatto nell’universo Android. In questi primi giorni post-presentazione, sono numerose le offerte che consentono di risparmiare sul prezzo di listino. Una di queste prevede l’uso del codice sconto esclusivo PREMIUMS24 in fase di acquisto, per ottenere uno sconto immediato di 100 euro. Per far sì che il coupon funzioni, occorre collegarsi al sito ufficiale tramite questa pagina.

Grazie a questo codice, disponibile in esclusiva per i lettori di Telefonino.net, il prezzo del Galaxy S24 passa da 929 euro a 829 euro. Nessuno poi ti vieta di abbassare ulteriormente la spesa usufruendo delle altre promozioni disponibili sul sito ufficiale di Samsung, come ad esempio l’extra sconto del 5% a carrello se effettui il tuo primo acquisto sul Samsung Shop Online eseguendo l’accesso con le credenziali del tuo account Samsung.

Come usare il codice sconto esclusivo sul Samsung Shop Online per risparmiare 100 euro

Di seguito ti spieghiamo nel dettagli i passi da seguire per riscattare i 100 euro di sconto immediato a carrello durante l’acquisto del nuovo S24:

Collegati al Samsung Shop Online tramite questa pagina. Scegli la versione che desideri e premi sul pulsante Acquista. Fai uno scroll verso il basso è seleziona Continua. Premi di nuovo sul tasto Continua. Sotto Codice promozionale in basso a sinistra inserisci il codice sconto PREMIUM24 e pigia sul pulsante Applica. Attendi pochi secondi per visualizzare lo sconto a carrello di 100 euro. Procedi con l’acquisto.

Il coupon omaggio esclusivo PREMIUM24 è valido fino alle 23:59 del 30 gennaio.

Nello stesso giorno scadranno anche le seguenti promo:

modello da 512GB allo stesso prezzo di quello da 256GB;

5% di sconto a carrello per il primo acquisto eseguendo l’accesso al Samsung Account;

promo trade-in, grazie alla quale è possibile ottenere fino a 670 euro di valutazione per il tuo usato;

30% di sconto su accessori, indossabili, tablet e Book3 acquistati insieme al telefono;

12 mesi di Samsung Care+ in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.