SAMSUNG Galaxy S24 a un PREZZO FUORI di TESTA (-33% + sconto di 100€)

Tieniti forte perché la promozione che ti sto per segnalare ha dell’incredibile e sicuramente durerà poco. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’epico SAMSUNG Galaxy S24 a soli 521,89 euro, invece che 929 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 33% più un ulteriore sconto di 100 euro, per un risparmio di ben 407 euro sul totale. Ti assicuro che non è uno scherzo, solo che devi essere veramente velocissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

SAMSUNG Galaxy S24 al prezzo più basso di sempre

Sicuramente SAMSUNG Galaxy S24 è uno dei migliori smartphone che si possano acquistare e oggi lo potrai avere a un prezzo davvero molto basso. Si presenta con uno straordinario display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici FHD+ ed è dotato di AI per tantissime funzioni utili.

Gode di un processore Octa-core supportato da 8 GB di RAM e ha uno spazio di archiviazione da 128 GB. Possiede una fotocamera multipla con sensore principale da 50 MP per scatti da professionista. Una batteria da 4.000 mAh e in confezione trovi il suo caricatore originale da 25 W per una ricarica rapida.

Dunque fai alla svelta, vai subito su Amazon e acquista il tuo SAMSUNG Galaxy S24 a soli 521,89 euro, invece che 929 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.