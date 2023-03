Samsung Galaxy S24: non ci saranno processori Exynos

La prossima serie di flagship Samsung Galaxy S24 dovrebbe disporre di processori Qualcomm, come i modelli di quest’anno. Pare che non ci saranno iterazioni con SoC Exynos, a quanto pare.

Nel corso di un report appena emerso in rete, scopriamo che l’azienda sudcoreana non utilizzerà i chip proprietari con le prossime generazioni di Galaxy S24. Questo implica che vedremo, ancora una volta, solo i SoC di Qualcomm sotto la scocca delle ammiraglie del 2024.

Samsung Galaxy S24: presenti a bordo i chipset di Qualcomm

Se ricordate, in passato (fino allo scorso ano), Samsung utilizzava solo i processori di Qualcomm per gli USA, il Canada e la Cina. In tutte le altre regioni (Europa compresa), la società equipaggiava le ammiraglie con i SoC Exynos. Nel 2015 invece, l’azienda inserirà i chip proprietari su tutti i modelli, perché lo Snapdragon 810 dell’epoca scaldava non poco.

Adesso siamo tornati alle sole soluzioni di Qualcomm (infatti abbiamo lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) e si dice che questo avverrà anche per la serie premium Galaxy S24. Tuttavia, il chip del prossimo anno potrebbe essere prodotto a 3 nanometri e potrebbe presentare un grande core CPU Cortex X-4 ad alte prestazioni operante a 3,70 GHz. Qualcuno suggerisce che sarà limitato a 3,2 Ghz. Staremo a vedere; ovviamente sono rumor da prendere con “un pizzico di sale”. Vi invitiamo a prestare attenzione. Secondo altre voce, Samsung starebbe lavorando ad un nuovo chip Exynos in collaborazione con ARM, ma è improbabile che arrivi entro pochi mesi.

Intanto, se volete il top di gamma dalle dimensioni contenute (il Galaxy S23 5G), sappiate che si trova su Amazon all'incredibile prezzo di soli 859,00€, spese di spedizione incluse.

