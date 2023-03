Samsung Galaxy S24: il processore sarà più potente di quello di iPhone 15

In queste ore apprendiamo, da un recente leak emerso in rete, che il Samsung Galaxy S24 potrebbe essere più veloce e potente del futuro iPhone 15 di Apple. Sembra infatti che Qualcomm stia preparando qualcosa di speciale, ma al momento si tratta di mere supposizioni. Vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”.

Di recente abbiamo conosciuto i flagship del 2023 di Samsung, i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, ma già iniziamo a sentir parlare dei top di gamma del prossimo anno. Quelli attuali dispongono dello Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, ma dai benchmark trapelati sul web si scopre che i SoC di Apple sono più veloci.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 è però in lavorazione e sappiamo che verrà annunciato entro la fine dell’anno. Secondo l’insider RGcloudS, l’OEM americano sta preparando dei chipset che siano in grado di battere quelli di iPhone (i futuri A17 Bionic).

Snapdragon gen 3 is indeed strong

Bigger jump compared to last gen

Apparently the main contributor was arm itself, especially X4 & 1,4,3 config

i think it's almost confirmed that gen3 for galaxy will beat bionic 17 frequency

"on paper"

up to 3.7+ghz for mobile

— RGcloudS (@RGcloudS) March 3, 2023