Samsung Galaxy S24 FE: foto render e scheda tecnica trapelano online

Non sappiamo ancora quando verrà presentato ufficialmente, ma le prime foto renderizzate dal sempre affidabile @OnLeaks sono arrivate online per darci un’idea del design che avrà Samsung Galaxy S24 FE, che sono accompagnate da indiscrezioni molto credibili che riguardano la scheda tecnica.

Samsung Galaxy S24 FE: cosa si dice sulle caratteristiche tecniche

Parlando un attimo delle foto possiamo dire che Samsung non si discosterà parecchio dal predecessore con un design che richiamerà in pieno Galaxy S23 FE, assicurando in questo senso continuità e familiarità con gli altri dispositivi della linea.

Scendendo nel dettaglio, invece, Galaxy S24 FE dovrebbe montare un display da 6.65 pollici, più grande del precedente, per avvicinarsi di fatto alle dimensioni di S24+.

Le cornici dello schermo dovrebbero essere ultrasottili, in modo da non avere un telefono che sia significativamente più lungo e largo di S23 FE. La scocca pare avrà uno spessore di 8mm, leggermente più sottile, mentre le tre fotocamere posteriori non dovrebbero variare rispetto a quelle di S23 FE.

In generale dunque dovremmo avere uno smartphone dotato di processore Snapdragon8 Gen 3, display di tipo AMOLED, resistenza all’acqua e alla polvere, fotocamera principale da 50 megapixel e fino a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a seconda del modello prescelto.

Ancora presto per parlare di specifiche tecniche confermate, ma comunque sufficienti per farsi un’idea, insieme alle immagini renderizzate che lo ritraggono.