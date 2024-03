Samsung Galaxy S24 a 699€: MIRACOLO eBay, cedi alla tentazione

Chi lo avrebbe mai detto che il prezzo del Samsung Galaxy S24 sarebbe sceso così tanto in poco tempo. Qui c’è lo zampino di eBay. Infatti, solo per oggi, lo acquisti a 699,90 euro. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello a questo link.

Un’offerta incredibilmente vantaggiosa. Tra l’altro, con eBay, su questo smartphone hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal. Inoltre, questo ordine gode del Servizio eBay Premium e della Garanzia Cliente eBay.

Samsung Galaxy S24: raffinato e potente

Il nuovo Samsung Galaxy S24 128GB è uno smartphone raffinato e potente. Grazie all’ecosistema Samsung offre un’esperienza fantastica e ora ancora più avanzata grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale in molte funzionalità.

Ad esempio, sfruttando la funzione “cerchia e trova” trovi qualsiasi cosa che vedi sullo schermo in un attimo. Inoltre, effettuando una chiamata puoi tradurre in tempo reale la tua voce in un’altra lingua e viceversa, senza problemi.

Aggiungilo al carrello il Samsung Galaxy S24 con soli 699,90 euro. Con eBay puoi decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 233,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.