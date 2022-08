Samsung Galaxy S23 Ultra: un nuovo sensore per lo sblocco del device?

Secondo quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che il futuro device top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S23 Ultra, disporrà di un inedito fingerprint in-display realizzato da Qualcomm. Questo potrebbe avere un’area di scansione più ampia del normale così da velocizzare ancora di più il processo di sblocco.

Come tutti sappiamo, l’anno prossimo l’OEM sudcoreano toglierà i veli all’ammiraglia Galaxy S23 Ultra 5G. Questo device sarà in grado di sfidare i futuri iPhone 14 Pro e Pro Max grazie a delle specifiche tecniche e features davvero uniche nel suo genere. Stando a quanto si legge da un recente report, scopriamo che il terminale dell’azienda vanterà un inedito sensore all’interno dello schermo.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: tutto quello che sappiamo

Secondo quanto riferito dall’insider Alvin infatti, lo smartphone premium di Samsung utilizzerà un sensore per la scansione delle impronte digitali 3D Sonic Max di Qualcomm. Per chi non lo sapesse, questo è uno dei fingerprint più veloci e generosi che vi siano, in grado di garantire un’area di scansione generosa. Pare che sia in grado di leggere i dati di un dito in un battibaleno. Non di meno, lo abbiamo già potuto vedere in azione su telefoni come il Vivo X80 Pro e l’iQOO 9 Pro.

It is rumoured that Samsung is going to use Qualcomm's 3D Sonic Max fingerprint scanning technology for the Galaxy S23 Ultra.



It is the same sensor used in phones like vivo X80 Pro and iQOO 9 Pro, which has a huge scanning area and it can scan a finger very rapidly. pic.twitter.com/EUGp1olThC — Alvin (@sondesix) August 18, 2022

Questa aggiunta non sarà solo una semplice miglioria superficiale, anzi. Solo che non sappiamo se l’azienda la inserirà su tutta la serie S23 o solo sulla variante Ultra. Non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte della compagnia.

Abbiamo letto anche che lo smartphone sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, prodotto da TSCM con un nodo architettonico a 4 nanometri. Ci sarà ancora una batteria da 5000 mAh con un’autonomia migliorata rispetto al predecessore.

Concludiamo citando la fotocamera principale da 200 Megapixel. Sarà lanciato a gennaio del prossimo anno insieme al Galaxy S23+ e al Galaxy S23 vanilla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.