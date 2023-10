Samsung Galaxy S23 Ultra in 20 rate a tasso zero da 59,95 euro al mese

Da MediaWorld è tornata la promo Tutto Vero Tasso 0. Tra le offerte più interessanti ti segnaliamo quella sul Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB, in offerta a 1.199 euro anziché 1.479 euro, pagabili in 20 rate a tasso zero da 59,95 euro al mese. L’offerta è valida su tutte le colorazioni: Phantom Black, Cream, Green e Lavender. E se selezioni l’opzione Ritiro gratuito in negozio, non pagherai nulla nemmeno per le spese di spedizione.

Samsung Galaxy S23 Ultra protagonista della promo Tutto Vero Tasso 0 di MediaWorld

Un display che ha pochi eguali al mondo, un hardware al top, fotocamere che rasentano l’eccellenza e l’aggiunta della S Pen: sono questi i principali punti di forza del nuovo Galaxy S23 Ultra, il top di gamma di quest’anno del colosso asiatico.

Difficile trovare di meglio in un altro telefono nel 2023, a partire dal super processore Snapdragon 8 Gen 2 octa core. Impossibile poi non citare la nuova fotocamera principale da 200 megapixel, con scatti da top cameraphone in qualsiasi condizione di luce (anche in notturna).

Un altro fiore all’occhiello del telefono è il display, un 6,8 pollici AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. Ottima anche la luminosità di picco, che in questo modello sfiora i 2.000 nits. Inutile girarci attorno, ti trovi di fronte a uno dei display migliori di sempre.

Approfitta ora della promo Tutto Vero Tasso 0 di MediaWorld per acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB in 20 rate a interessi zero da 59,95 euro al mese. E ritirandolo nel punto vendita più vicino a casa tua, la consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.