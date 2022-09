Samsung Galaxy S23: il display sarà identico a quello di Galaxy S22

In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche relative ai display dei futuri Samsung Galaxy S23, i top di gamma del prossimo anno dell’OEM sudcoreano numero uno al mondo.

Siamo oramai a metà settembre e Samsung non deve mostrare più nuovi flagship per quest’anno. Ad oggi, ha esaurito i top di gamma per il 2022 e attendiamo tutti con impazienza le ammiraglie next-gen del 2023. Stando a quanto rivelato da un tipster, notiamo ora che i display dei device della line-up S23 saranno identici a quelli dei modelli premium attuali. Viene menzionata anche la dimensione dei gadget stessi.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo sullo schermo dei nuovi dispositivi?

A rivelare questi dettagli ci ha pensato l’insider del web Ice Universe con un post su Weibo; l’utente ha affermato che il modello vanilla della serie manterrà le stesse dimensioni del vecchio Galaxy S22. Pare che i futuri flagship saranno identici a quelli di oggi anche sul fronte delle dimensioni.

Queste dovrebbero essere le dimensioni – con relative risoluzioni – dei display dei futuri top di gamma Samsung:

Galaxy S23: 6,1″ con schermo da 2340 x 1080 pixel;

Galaxy S23 Plus: 6,6″con risoluzione FullHD+;

Galaxy S23 Ultra: 6,8″ con un pannello super da 3088 x 1440 pixel.

Ovviamente, se notiamo i dettagli attuali vediamo che si tratta delle medesime dimensioni dei display di S22, S22+ e S22 Ultra. I pannelli potrebbero avere specifiche al top con un livello di luminosità molto più elevato e un consumo energetico inferiore. Queste invece, saranno le dimensioni dei device in generale:

Galaxy S23: 146,3 × 70,9 × 7,6 mm;

Galaxy S23 Plus: 157,8 × 76,2 × 7,6 mm;

Galaxy S23 Ultra: 163,4 × 78,1 × 8,9 mm.

Praticamente, saranno leggermente più lunghi e larghi rispetto a quelli attuali, ma lo spessore dovrebbe rimanere identico. S23 Ultra però, sarà del tutto simile all’attuale S22 Ultra. La batteria sarà di nuovo da 5000 mAh.

Se volete l’attuale Galaxy S22 vanilla, lo trovate in sconto su Amazon a 707,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.