Samsung Galaxy S23 con un SoC Exynos: è in cantiere, pare

Stando a quanto affermano i portali di SamMobile e GalaxyClub, sembra che, nonostante tutto, Samsung stia realizzando due nuovi processori Exynos. Questa notizia contrasta la recente indiscrezione trapelata sul web: proprio ieri infatti, avevamo segnalato che l’azienda sudcoreana volesse mettere in “stop” la produzione di CPU proprietarie per un paio di anni. Ora invece, leggiamo il contrario.

Secondo i leaks infatti, la compagnia sembra avere due SoC in cantiere: uno servirà per i flagship del 2023, l’altro per i telefoni di fascia media. Non conosciamo i moniker ufficiali dei suddetti prodotti, ma ipotizziamo che il primo possa chiamarsi “Exynos 2300“.

Cosa sappiamo sui nuovi Samsung Exynos?

Apprendiamo anche che il processore di fascia alta ha il nome in codice S5E9935, mentre il modello 2200 ha il nome in codice S5E25. Se ricordate poi, il vecchio chip è stato presentato poche settimane prima del debutto dei flagship del 2022 (Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra) ed è stato leggermente criticato per le prestazioni non proprio al top.

Onestamente, noi abbiamo provato a lungo i device e ci sono piaciuti. La compattezza e la leggerezza di S22 standard poi, è impagabile. Oggi su Amazon lo si trova a 879,00€ con caricatore incluso nel prezzo.

S23 invece, dovrebbe debuttare con Exynos 2300 e questo dovrebbe avere sempre ua GPU AMD Xclipse migliorata; ipotizziamo poi che il chipset verrà costruito con un processo architettonico a 3 nanometri ma è presto per dirlo.

Attualmente, Exynos 2200 arriva con un’architettura a 4 nm ed è così composto:

Core principale ARM Cortex-X2;

tre core ARM Cortex-A710;

quattro core ARM Cortex-A510.

Dal rapporto scopriamo anche nuovi dettagli sul processore avente numero di modello S5E8535. Potrebbe essere l’erede dell’Exynos 1280 che troviamo su Galaxy A53 e A33 e dovrebbe arrivare sulla fascia media.

Il motivo dell’arrivo di nuovi processori proprietari è chiaro ed evidente: la compagnia sta cercando di ridurre la sua dipendenza dalle aziende di terze parti, Qualcomm e MediaTek in primis. Come andrà a finire?

