Samsung Galaxy S23: ci sono alcuni problemi con la One UI

Come molti di voi sapranno, la serie di punta Galaxy S23 di Samsung è nota per essere una delle migliori linee di terminali premium del mercato, tuttavia, non è esente da difetti. Chiamiamoli “errori di gioventù”, e per fortuna sono tutti di natura software. Sono in molti a commentare nei vari forum di tecnologia, delle prestazioni poco efficaci con la One UI dei telefoni S23, S23+ e S23 Ultra. Sebbene non ci siano effettivi lag nell’uso quotidiano, con alcune app di terze parti (Reddit, WhatsApp, YouTube, Twitter) ci sono problemi di animazioni “nervose”.

Samsung Galaxy S23: cosa sta accadendo con i device?

Di fatto, sembra che il problema non sia poi così diffuso, anzi. Sono pochi utenti che lo stanno segnalando e il motivo potrebbe esser uno e uno solo: l’ultimo update con le patch di sicurezza di febbraio 2023 rilasciato da poco sul mercato. Oppure ancora, il tutto potrebbe essere legato ad un software terzo che non è ancora stato identificato.

SamMobile afferma che, se si va nello store proprietario di Samsung, la frequenza di aggiornamento scende sotto i 60 Hz. Questo può essere un problema, ma molto marginale. Ovviamente l'azienda deve ancora riconoscere il bug ma state tranquilli che arriverà presto una patch risolutiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.