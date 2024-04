Samsung Galaxy S23 (256 GB) a 629€ da MediaWorld con super valutazione dell'usato

Il Samsung Galaxy S23, nella configurazione da 256 GB, è in offerta a 729 euro invece di 889 euro nell’ambito della promozione Spring Party di MediaWorld. In più, grazie alla super valutazione dell’usato (SChange), è possibile risparmiare ulteriori 100 euro, per un prezzo finale di 629 euro. La promo Spring Party è valida fino al 14 aprile, mentre la super valutazione dell’usato resterà disponibile fino al 12 maggio.

Il consiglio è di affrettare i tempi, dato che le scorte stanno per terminare. Con l’avvicinarsi della scadenza della promo Spring Party, infatti, è probabile che la disponibilità termini, un po’ come è successo al Galaxy Watch6 in offerta a 229 euro (ora esaurito).

Samsung Galaxy S23 (256 GB) a 629 euro con la super valutazione dell’usato SChange MediaWorld

Per usufruire della super valutazione dell’usato, in fase di check-out scegli Ritiro in negozio (in questo modo non paghi per le spese di spedizione) e Pagamento al ritiro in negozio come modalità di pagamento.

Nel caso del Galaxy S23, la super valutazione garantita è pari a 100 euro. A questa si aggiunge poi la valutazione classica dell’usato, portando un vecchio dispositivo.

Ripetiamo, si tratta di un’ottima offerta su un altrettanto eccellente dispositivo. Nonostante infatti sia uscito lo scorso anno, il modello S23 non ha nulla da invidiare al nuovo S24, tanto meno ora che Galaxy AI (l’intelligenza artificiale di Samsung) è arrivata anche sui top di gamma della linea S del 2023.

Approfitta dunque della doppia promozione di MediaWorld per acquistare il Samsung Galaxy S23 da 256 GB a soli 629 euro con la super valutazione dell’usato garantita da mediaworld.it pari a 100 euro.