Samsung Galaxy A34 5G: il mediogamma da comprare (sconto del 42%)

Uno dei telefoni più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente il Samsung Galaxy A34 5G, un gadget Android di altissimo profilo che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa ad un prezzo irrisorio. Pensate che potrà essere vostro con soli 230,59€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Cosa aspettate a prenderlo? È in super sconto con tantissimi vantaggi esclusivi: si risparmia il 42% sul valore di listino. Mica poco per un terminale del genere dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici FullHD+, di un processore potentissimo, una batteria che promette due giorni di autonomia con una singola carica e molto altro ancora. Il modello in questione è in colorazione “Awesome Graphite”.

Samsung Galaxy A34 5G: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine; il Galaxy A34 5G di Samsung dispone di uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ che permette di vedere i contenuti con un’esperienza visiva appagante, fluida come poche altre. Il telefono presenta un design elegantissimo, è minimal, ed è caratterizzato da linee semplici. Ci sono tante colorazioni vivaci tra cui scegliere e, dulcis in fundo, il comparto fotografico è integrato a filo con la scocca dell’articolo. A proposito, la main camera è una lente da 48 Megapixel che gira video in 4K e scatta fotografie assurde anche al buio. Il processore interno è un chipset octa-core coadiuvato da un modem 5G e da 6 GB di RAM. Lo storage invece, è da 128 GB, ulteriormente espandibile mediante microSD. La batteria da 5000 mAh promette un’autonomia di un giorno con una singola carica e si ricarica rapidamente.

Samsung Galaxy A34 5G viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine: correte a prenderlo adesso, è in super sconto a soli 230,59€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.