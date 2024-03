Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: nuovo MINIMO STORICO a 790€

Lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, uno dei top di gamma Android più richiesti dal pubblico, non si limita ad offrire funzioni all’avanguardia ma risulta apprezzatissimo anche in virtù della sua impeccabile qualità costruttiva. Da menzionare assolutamente la presenza dell’esclusiva S Pen, un vero valore aggiunto sempre a disposizione dei professionisti.

Non lasciarti sfuggire quest’opportunità, prima che la promozione termini: completa l’acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 5%, lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G sarà finalmente tuo ad un prezzo inferiore agli 800 euro, e precisamente 790 euro.

Nuovo calo di prezzo per Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S22 Ultra 5G monta uno spettacolare display AMOLED con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il processore da 4 nm è assistito da 128 GB di storage e ben 8 GB di memoria RAM: performance eccezionali in ogni contesto. Va certamente sottolineata la presenza della S Pen, in grado di esaltare al massimo il potere produttivo dello smartphone.

Le fotografie sono un altro punto di forza di questo telefono: sul retro abbiamo ben 4 sensori, con lente principale da 108 MP in grado di catturare scatti mozzafiato anche di notte. Velocità stellari durante la navigazione su internet, grazie alla connettività 5G. Infine, con una batteria da 5000 mAh, Samsung Galaxy S22 Ultra 5Gsarà in grado di accompagnarti senza problemi per tutto l’arco della giornata.

Ascolta l’istinto, le scorte disponibili stanno già finendo: metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G per pagarlo il meno possibile, arriverà a casa prestissimo con spedizione gratuita.