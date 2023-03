Samsung Galaxy S22 Ultra 5G con caricabatterie da 25W: a 390 euro in meno DEVE essere vostro!

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone di altissima qualità con sistema operativo Android, ma non volete spendere troppo per l’ultimo top di gamma? Allora non possiamo che consigliarvi la promozione di primavera di Amazon riguardante il meraviglioso Samsung Galaxy S22 Ultra 5G del 2022. Stiamo parlando di un prodotto eccellente la cui versione da ben 12GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione scende a quota 1.099 euro invece di 1.489 euro. Uno sconto di ben 390 euro che rendono l’acquisto un affare incredibile e la confezione include anche l’ormai raro caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: un peccato non averlo

Questo smartphone ha un bellissimo pannello Dynamic AMOLED QHD+ LTPO di seconda generazione da 6,8 pollici e 1,750 nits: i contenuti li vedrete brillanti e nitidi come non mai anche sotto la luce del sole. Il processore è l’ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD, perfetto per gli usi più intensi e per il gaming e c’è anche una batteria che assicura un giorno di uso intenso. La celebre S Pen è integrata nel design: estraetela e trasformatela nella vostra penna per prendere appunti e nello strumento per editare video direttamente dal telefono.

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone è la funzione Nightography che illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i vostri scatti notturni. La fotocamera da 108MP e il Super Clear Glass catturano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli. Infine con i pixel più grandi e con il Frame Rate automatico potete registrare video in 8K più nitidi e ricchi di dettagli in tutte le condizioni di luce.

Insomma, a 1.099 euro è un vero affare soprattutto perché stiamo parlando della versione con ben 12GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione. Avrete anche tutte le garanzie di Amazon come spedizioni rapide e gratuite e anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero.

