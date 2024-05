-420€ di SCONTO+SMARTWATCH in REGALO con Samsung Galaxy S24 Ultra!

Tenevi d’occhio da un po’ il nuovissimo top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra? Beh, non esiste momento migliore per prenderlo se non questo! Con l’iniziativa Amazon potrai risparmiare ben 420€ sul suo prezzo di listino. Ma non è tutto! Potrai avere anche in regalo lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6, il tutto a soli 1.199,00€ al posto dei classici 1.938,00€!

Tutte le caratteristiche di Samsung Galaxy S24 Ultra

La fotocamera rivoluzionaria del Galaxy S24 Ultra è uno dei suoi punti di forza, grazie al ProVisual Engine, lo zoom spaziale e il teleobiettivo con OIS migliorato che assicura foto e video nitidi e stabili, indipendentemente dalla luce ambientale.

L’intelligenza artificiale è al tuo servizio con la modifica foto professionale, la traduzione in tempo reale e l’assistente note che organizza i tuoi appunti in un riassunto ordinato.

La sua armatura in titanio integrata lo rendo, poi, super-resistente e robusto, mentre il vetro Corning Gorilla Armor protegge il dispositivo da graffi e urti. Con un grado di protezione IP68, il Galaxy S24 Ultra è resistente a polvere e acqua, garantendo una lunga durata.

Parlando del display, questo offre una risoluzione QHD+, con una diagonale di da 6,8 pollici, tecnologia AMOLED e una luminosità massima che migliora la visibilità anche in pieno sole, grazie al Vision Booster. E il Corning Gorilla Glass Victus 2 riduce i riflessi e migliora la nitidezza del display.

Inoltre, non perdere la promozione esclusiva: acquistando un questo dispositivo entro il 9 giugno 2024 e registrandolo su Samsung Members, riceverai un Galaxy Watch6 in regalo.

Non puoi proprio farti scappare questa folle combo. Prendi sia Samsung Galaxy S24 Ultra che il Galaxy Watch6 a soli 1.199,00€, grazie alla promozione esclusiva!