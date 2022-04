Samsung Galaxy S22 batte Google: è il primo con le patch di aprile

Ormai non fa quasi più scalpore la notizia che Samsung ha nuovamente anticipato Google circa il rilascio delle nuove patch di sicurezza di aprile, che proprio in queste ore sono disponibili per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che i nuovi top di gamma Android di Samsung si stanno aggiornando con le ultime correzioni di sicurezza a partire dalla Corea del Sud e anche in Europa, più nello specifico in Germania e Inghilterra.

Samsung anticipa Google e porta le patch di sicurezza di aprile sulla serie Galaxy S22

Gli utenti residenti in Corea del Sud stanno ricevendo il firmware S90*NKSU1AVCK, mentre gli utenti residenti nei Paesi europei si aggiornano con il firmware S90*BXXU1AVCJ: in entrambi i casi il peso del nuovo firmware è piuttosto importante, si parla di ben 1.55 GB. Con tutta probabilità, oltre alle nuove correzioni di sicurezza – né Samsung né Google hanno ancora rilasciato le informazioni dettagliata circa quanti e quali falle sono state risolte – è probabile che ci siano anche ottimizzazioni del software e miglioramenti vari sotto il cofano.

Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA che avvisa la disponibilità del nuovo firmware. Considerando la nuova policy per gli aggiornamenti in Europa, è molto probabile che i device venduti nel nostro Paese saranno aggiornati già nel corso dei prossimi giorni.

Una partenza in salita, quella di Samsung Galaxy S22

Dopo l’iniziale fervore derivante dall’arrivo dell’attesa serie Samsung Galaxy S22, il colosso sudcoreano ha dovuto fare i conti con i problemi riguardanti la limitazione delle prestazioni scovata su Geekbench e il successivo rilascio dell’aggiornamento GOS che rimuove il limite delle prestazioni. A questo, inoltre, si aggiungono poi alcuni piccoli bug software sparsi un po’ qua e là che la compagnia sta facendo di tutto per risolvere il prima possibile.