Samsung Galaxy S22: quali e quanti aggiornamenti software riceverà?

Samsung nelle scorse ore ha ufficialmente presentato Galaxy S22/S22+ e Galaxy S22 Ultra, la nuova famiglia di smartphone Android di fascia alta più volte al centro di leak e indiscrezioni: ma quali e quanti aggiornamenti software riceveranno i nuovi device una volta acquistati?

Quanti aggiornamenti software riceverà Samsung Galaxy S22?

Se un tempo la questione degli aggiornamenti software era un vero incubo per i device di Samsung, negli ultimi anni il colosso sudcoreano ha migliorato enormemente il supporto software ai propri device e proprio in questi giorni ha svelato la nuova policy che garantirà il supporto a 4 versioni di Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza per questi device.

Come ogni produttore OEM Android, Samsung si occuperà della gestione di tre canali di aggiornamenti software: quelli legati ad Android, quelli relativi alle patch di sicurezza e quelli della One UI. Per quanto riguarda gli aggiornamenti alle nuove versioni di Android, la serie Samsung Galaxy S22 dispone di Android 12 sin dalla prima accensione e, secondo la nuova policy, verrà aggiornata secondo questo calendario:

Aggiornamento ad Android 13 entro la fine del 2022

Aggiornamento ad Android 14 entro la fine del 2023

Aggiornamento ad Android 15 entro la fine del 2024/inizio 2025

Aggiornamento ad Android 16 entro la fine del 2025/inizio 2026

Venendo agli aggiornamenti di sicurezza, essi partiranno da questo mese e proseguiranno fino a febbraio 2027 – 5 anni di supporto, proprio come prevede la nuova policy. C'è da dire, però, che gli smartphone riceveranno aggiornamenti di sicurezza a cadenza mensile fino a febbraio 2025, mentre a seguire saranno aggiornati ogni trimestre e poi ogni semestre.

Infine, per quanto riguarda gli aggiornamenti alla One UI, la serie Samsung Galaxy S22 riceverà queste versioni della personalizzazione Android:

Aggiornamento alla One UI 5 con Android 13 entro la fine del 2022

Aggiornamento alla One UI 5.x a inizio 2023

Aggiornamento alla One UI 6 con Android 14 entro la fine del 2023

Aggiornamento alla One UI 6.x a inizio 2024

Aggiornamento alla One UI 7 con Android 15 entro la fine del 2024/inizio 2025

Aggiornamento alla One UI 7.x a inizio 2025

Aggiornamento alla One UI 8 con Android 16 entro la fine del 2025/inizio 2026

Aggiornamento alla One UI 8.x nel primo trimestre del 2026

Che dire: è davvero difficile resistere al pre-ordine della serie Samsung Galaxy S22 sapendo che sarà aggiornata a cadenza regolare fino al 2027.