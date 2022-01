Samsung Galaxy S22: il processore Exynos sarà una delusione?

Il “peggiore processore di punta”: è così che viene definito dai tipster il nuovo Exynos 2200 con GPU AMD RDNA 2 che vedremo sui nuovi flagship Samsung Galaxy S22.

Perché il SoC Samsung Exynos 2200 sarà una delusione?

L'Exynos 2200 con GPU AMD RDNA 2 è stato etichettato come “il peggior processore di punta” da un famoso informatore tecnologico. La decantata parte della GPU RDNA 2 apparentemente è oltremodo indietro rispetto a tutti i suoi principali rivali nei test e si osserva che anche sul versante CPU ha fallito miseramente. Secondo quanto si legge, il SoC è stato testato su uno smartphone Samsung Galaxy S22.

Alcuni tweet dannosi sono stati rapidamente cancellati sull'account di Ice Universe, considerato uno dei leaker più popolari e affidabili sulla scena tecnologica. Ovviamente, i tweet sono stati screenshottati e condivisi rapidamente. L'insider dichiara spesso cose relative ai dispositivi Samsung e si legge che non è rimasto colpito dalle prestazioni delle parti CPU e GPU dell'Exynos 2200, nonostante il processore abbia l'esperienza RDNA 2 di AMD integrata per l'elaborazione grafica.

Il primo tweet della serie miserabile per Samsung in realtà si è concentrato sul fallimento della GPU AMD. Non solo la GPU dell'Exynos 2200 non è riuscita a battere la Mali-G710 MP10 nel Dimensity 9000 di MediaTek, ma era anche lontana da infastidire il SoC A15 di Apple o la GPU Adreno 730 di Snapdragon 8 Gen 1.

Non sono state fornite cifre o dati, ma il leakster ha semplicemente esclamato che la parte GPU di AMD era “molto indietro” sia rispetto ai chip Qualcomm che a quelli Apple.

Per coloro che speravano che forse la parte CPU del SoC Samsung Exynos 2200 potesse compensare qualsiasi apparente carenza con la parte GPU RDNA 2, ci sono state altre cattive notizie.

Un commento successivo ha interrogato il leaker sulle prestazioni della CPU, e qui l'insider ha dichiarato che l'Exynos 2200 sarà “il peggior processore di punta, ofc” (ovviamente).

Tuttavia, come accennato in precedenza, questi tweet sono stati ora eliminati. È possibile che il leaker abbia ricevuto le informazioni sbagliate o abbia utilizzato una fonte inaffidabile. Vi invitiamo a prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale”.