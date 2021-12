Exynos 2200 non va come dovrebbe: si teme il flop del nuovo SoC

Un inedito rumor indica che le prestazioni di Exynos 2200 saranno un mezzo flop, o comunque non garantiranno quell'incremento che la partnership con AMD aveva fatto ben sperare fin dal principio. Gli investitori, così come gli utenti, vedono in AMD l'unica ancora di salvataggio in grado di salvare le prestazioni dei processori Exynos; un nuovo rumor pubblicato in rete, però, svela che l'Exynos 2200 dovrebbe offrire un poco entusiasmante 5% di incremento delle prestazioni lato CPU e il 17% in più per quanto riguarda la GPU.

Le prestazioni dell'Exynos 2200 saranno un flop?

Comparando questi dati rispetto al 30% in più lato CPU e il 40% in più lato GPU garantiti dall'Exynos 2100 rispetto all'Exynos 990, sembra che il colosso sudcoreano si ritrovi tra le mani un SoC di gran lunga meno prestante di quanto sperato dalla community. Se c'è un ambito in cui il nuovo SoC dovrebbe fare faville è relativo alla IA (Intelligenze Artificiale) e al NPU (Nural Processing Unit): in questo caso si parla del +117% di prestazioni.

⭕️Exclusive news

After Samsung cooperated with AMD

The performance and speed of the processor increased significantly Exynos 2200🤩

💥CPU Evolution 5%

💥GPU Evolution 17%

💥A very big development in artificial intelligence NBU 117%

Samsung never Stop Amazing with #GalaxyS22Ultra pic.twitter.com/ICrlTqgh4J — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 27, 2021

Contrariamente a Samsung, per quanto AMD sia un nome di tutto rispetto nel settore dei computer in generale, l'azienda non ha esperienza per quanto riguarda il mondo mobile; l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni è fondamentale per i processori mobile – Apple e Google (con la CPU Tensor) insegnano – ma non è ancora detto che AMD non sia riuscita a trovare la chiave per migliorare le prestazioni del SoC.

Se il rumor dovesse rivelarsi azzeccato, un SoC proprietario profondamente meno performante di quello di Qualcomm riaccenderebbe le lamentele da parte di chi, non contento delle prestazioni dei chip Exynos, chiede da tempo che i device Samsung vengano commercializzati solo con i processori del colosso statunitense.