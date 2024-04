Samsung Galaxy A15: ottimo smartphone a soli 123,98€ su Amazon in SCONTO (-38%)

Samsung Galaxy A15 è la risposta perfetta se stai cercando uno smartphone economico, senza rinunciare però alla qualità. Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 123,98 euro invece di 199,90 grazie ad un risparmio del 38% attivo sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy A15 in offerta: la scheda tecnica

Samsung Galaxy A15 è dotato di uno splendido display Super AMOLED da 6,5″ capace di regalarti colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità fino a 800 nit. Il tutto accompagnato dalla tecnologia Vision Booster e una bassa emissione di luce blu per il massimo del comfort visivo in ogni condizione di luce.

Non delude la tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel affiancato da una fotocamera macro da 2 MP per bellissimi primi piani e paesaggi dettagliati e una fotocamera anteriore da 13 MP per selfie e videochiamate impeccabili.

Il processore che lo alimenta offre un’elaborazione veloce e fluida, insieme ad un’efficienza energetica che ti permette di usare il telefono per tutto il giorno senza temere che si scarichi. È affiancato da 4GB di RAM e una memoria interna da 128GB espandibile fino a 1TB tramite schede microSD.

Elegante, solido e sicuramente dal livello superiore rispetto al prezzo al quale puoi acquistarlo, Samsung Galaxy A15 è un’ottima scelta a basso costo. Acquistalo in offerta a 123,98 euro.