Samsung Galaxy S22 FE: avrà il SoC MediaTek Dimensity 9000?

Stando a quanto si apprende online, sembra che Samsung presenterà presto uno smartphone con all'interno il processore MediaTek Dimensity 9000. A dirlo è un recente rapporto trapelato online.

Di fatto, sappiamo che ci sono moltissimi smartphone Samsung Galaxy ora usano i chipset MediaTek. Tuttavia, questi processori sono relativi a modelli economici o midrange, ma le cose sembra che stiano per cambiare. Un rumor emerso di recente sul web afferma che il gigante sudcoreano voglia lanciare – nei prossimi mesi – un flagship killer con Dimensity 9000, la soluzione top di gamma dell'OEM taiwanese.

Samsung Galaxy S22 FE: cosa sappiamo?

A riportare la notizia ci pensa un insider sul portale cinese di Weibo. Si scopre che Samsung è al lavoro su uno smartphone di fascia medioalta con all'interno il chip Dimensity 9000 di casa MediaTek. Non di meno, questo device dovrebbe godere di una batteria da 4500 mAh.

Ad oggi, non conosciamo il moniker commerciale del suddetto terminale; molti ipotizzano che possa chiamarsi “Galaxy A53 Pro”, ma onestamente dubitiamo di tale scelta, anche perché questo device si collocherebbe solo un gradino più in alto del modello basico e un pelino più in basso dell'A73, che ha un processore inferiore. Ecco perché in molti sospettano che il fantomatico prodotto con D9000 possa essere in realtà il Samsung Galaxy S22 FE.

A corroborare la prima ipotesi ci pensa lo storico dell'azienda: solitamente, Samsung sperimenta le funzionalità sulla line-up Galaxy A, mentre sulla serie FE ripropone – in chiave aggiornata – i flagship di inizio anno.

Ad ogni modo, è difficile fare previsioni a riguardo. Al momento abbiamo veramente poche informazioni. Sul fronte estetico poi, ci domandiamo come possa apparire questo dispositivo: assomiglierà agli S22 standard che a loro volta, somigliano ai top di gamma del 2021? Ci sarà un nuovo design, più vicino all'iterazione Ultra?

Restate connessi, vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni in merito.