OnePlus 12 (16/512 GB) in offerta a un PREZZO IRREALE su Amazon (-305€)

Il OnePlus 12 è protagonista di una nuova offerta flash su Amazon: la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage del top di gamma di casa OnePlus, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 794 euro invece di 1.099 euro. Si tratta di uno sconto di 305 euro rispetto al listino che rende lo smartphone un vero best buy. Il dispositivo è venduto direttamente da Amazon. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di casa OnePlus. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 12: a questo prezzo è il top di gamma da prendere

Il OnePlus 12 è un top di gamma completo. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz. C’è poi il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, realizzata in collaborazione con Haselblad. Il sistema operativo, invece, è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 12 al prezzo scontato di 794 euro invece di 1.099 euro, con 305 euro di sconto rispetto al listino. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è disponibile premendo sul box qui di sotto e raggiungendo la pagina dedicata della promozione.