Quando arriverà Android 13 per la serie Samsung Galaxy S22?

È dal mese di febbraio che il team di sviluppo di Google ha avviato i test della Developer Preview e poi della beta di Android 13: Samsung rappresenta sicuramente uno dei più importanti OEM Android che fra non molto renderà disponibile il test del nuovo OS a partire dalla gamma Samsung Galaxy S22.

I top di gamma del colosso sudcoreano sono stati lanciati con a bordo Android 12 con la One UI 4.0 e, in base agli ultimi rumor circolati in rete, sembra proprio che inizieranno a ricevere la beta del nuovo OS mobile di Google a partire dalla terza settimana di luglio.

Android 13 (beta) per la serie Samsung Galaxy S22 è previsto già dal mese di luglio

I primi smartphone Samsung a ricevere la One UI 5.0 saranno inevitabilmente i modelli Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra 5G; a seguire, non si sa bene da quando, è lecito presumere che il nuovo OS sarà disponibile in beta anche per Samsung Galaxy Z Flip3 5G/Galaxy Z Fold3 5G.

Ecco quando in tutta probabilità gli attuali top di gamma di Samsung inizieranno a ricevere il nuovo OS:

Samsung Galaxy S22/S22+/S22 Ultra 5G, Android 13 beta con la One UI 5.0 a partire da luglio 2022

Samsung Galaxy S22/ S22+/S22 Ultra 5G, Android 13 stabile con la One UI 5.0 a partire da ottobre 2022

In tutta probabilità il team di sviluppo della One UI sta lavorando a pieno ritmo per rendere disponibile la versione stabile di Android 13 già dal mese di ottobre, ovvero a poche settimane da quando Google lo renderà disponibile sul canale OASP e su tutti i Google Pixel compatibili. In attesa di scoprire ulteriori informazioni circa le probabili novità in arrivo con la One UI 5.0, vi segnaliamo l’ottimo sconto di Amazon per Samsung Galaxy A52s 5G nel caso in cui il vostro device non fosse compatibile con Android 13.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.