Samsung Galaxy S22 è a un passo dal ricevere la beta della One UI 5.0

Non è certo una novità che il team di sviluppo della One UI di Samsung sia da tempo a lavoro sulla One UI 5.0 basata su Android 13, ma le ultime indiscrezioni pubblicate in rete in queste ore indicano la compagnia ormai a un passo dal rilasciare la beta della nuova versione della personalizzazione Android per la gamma Samsung Galaxy S22.

Infatti, secondo i colleghi di SamMobile, sembra proprio che il colosso sudcoreano sia ormai quasi pronto a far partire il programma di beta della One UI 5.0. Quando? Secondo alcune persone informate dei fatti, è molto probabile che il mese di luglio sia quello più ideale per l’avvio del programma, del tutto in linea con una vecchia indiscrezione pubblicata diversi mesi fa.

Samsung Galaxy S22 dovrebbe ricevere la beta della One UI 5.0 a partire da luglio

Entrando nei dettagli, è molto probabile che il programma di beta sarà avviato attorno alla terza settimana di luglio; a seguire, a distanza di qualche mese, la versione stabile dovrebbe arrivare in anticipo rispetto alla One UI 4.0 basata su Android 12.

A seguito della introduzione del nuovo sistema operativo per l’attuale serie di fascia premium, è molto probabile che la compagnia sudcoreana estenderà la One UI 5.0 agli altri top di gamma del momento tra cui Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3; i restanti device di fascia alta e medio alta dovrebbero iniziare a ricevere Android 13 solo a partire dall’inizio del 2023.

