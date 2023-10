Samsung Galaxy S22 a 424€ con il 15% di extra sconto MediaWorld

A sorpresa MediaWorld ha lanciato la promozione Let’s Go! APP DAY che consente ai possessori della carta MediaWorld Club di ottenere un extra sconto del 15% acquistando su app. Tra le offerte più interessanti c’è anche quella del Samsung Galaxy S22, il cui prezzo finale è di soli 424 euro anziché 499 euro (prezzo peraltro già scontato rispetto ai 543,99 euro richiesti inizialmente). E se selezioni “Ritiro gratuito in negozio”, non paghi nulla per le spese di spedizione.

Non hai la carta MediaWorld Club? Non è un problema, dato che puoi richiederla tramite questa pagina e utilizzarla da subito per sfruttare la promozione.

Samsung Galaxy S22 in super offerta a 424 euro da MediaWorld

Il Galaxy S22 è il top di gamma compatto della serie S di Samsung del 2022. I suoi principali punti di forza sono maneggevolezza e portabilità, oltre che un display da primo della classe. Bene anche l’autonomia, nonostante all’inizio ci potessero essere delle titubanze al riguardo.

Un altro elemento di spicco dell’S22 è il display, un Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz.

Molto bene anche il comparto camere: la camera principale è da 50 MP con stabilizzazione ottica, l’ultra-grandangolare da 12 MP con angolo di visione di 120 gradi, lo zoom ottico 3X da 10 MP e infine la camera anteriore da 10 MP. È un cameraphone senza se e senza ma, con risultati eccellenti in qualunque condizione di luce.

Cogli al volo l’ultima offerta di MediaWorld per acquistare Samsung Galaxy S22 al super prezzo di 424 euro. La promozione scadrà alla mezzanotte di oggi o fino a esaurimento scorte.

