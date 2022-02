Samsung Galaxy S21: la One UI 4.1 è dietro l'angolo?

La nuova serie Samsung Galaxy S22 è la prima in assoluto a montare la nuova One UI 4.1 basata su Android 12 e, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete in queste ore, sembra che la personalizzazione Android stia per arrivare su Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 riceverà la One UI 4.1 entro fine mese?

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, sembra proprio che un rappresentate di Verizon – uno tra i più importanti operatori telefonici negli USA – abbia “confermato” che la nuova versione verrà resa disponibile per Samsung Galaxy S21 entro la fine di questo mese o al massimo agli inizi di marzo.

Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni pubblicate, sembra che al momento l'update sarà riservato unicamente per il modello Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: non è ancora chiaro quando le varianti Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ lo riceveranno.

Tutti gli smartphone e i tablet Samsung compatibili con la One UI 4.1

Come abbiamo visto a inizio anno, la nuova personalizzazione della One UI sarà verosimilmente disponibile su questi device:

Smartphone serie Galaxy S

Samsung Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Samsung Galaxy S10 5G (Improbabile)

Samsung Galaxy S10 (Improbabile)

Samsung Galaxy S10+ (Improbabile)

Samsung Galaxy S10e (Improbabile)

Samsung Galaxy S10 Lite

Smartphone serie Galaxy Note

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Improbabile)

Samsung Galaxy Note 10 (LTE/5G – Improbabile)

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Smartphone serie Galaxy Z

Samsung Galaxy Fold (LTE/5G – Improbabile)

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Smartphone serie Galaxy A

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A90 5G (Improbabile)

Samsung Galaxy A01 (Improbabile)

Samsung Galaxy A11 (Improbabile)

Samsung Galaxy A31 (Improbabile)

Samsung Galaxy A41 (Improbabile)

Samsung Galaxy A21 (Improbabile)

Samsung Galaxy A21s (Improbabile)

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy Quantum 2

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A02 (Improbabile)

Samsung Galaxy A02s (Improbabile)

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A12 (Improbabile)

Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Smartphone serie Galaxy M

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M02s (Improbabile)

Samsung Galaxy M02 (Improbabile)

Samsung Galaxy M21 (Improbabile)

Samsung Galaxy M21s (Improbabile)

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31 Prime Edition (Improbabile)

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M51 (Improbabile)

Samsung Galaxy M31s (Improbabile)

Samsung Galaxy M52 5G

Smartphone serie Galaxy F

Samsung Galaxy F41 (Improbabile)

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F02s (Improbabile)

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Smartphone serie Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover Pro (Improbabile)

Samsung Galaxy Xcover 5

Tablet serie Galaxy Tab