Samsung ha appena confermato il test della One UI 4 Beta basata su Android 12 per gli smartphone Galaxy S21; dovrebbe partire già da questo mese.

Samsung Galaxy S21: la beta One UI 4 arriverà presto

Google ha annunciato l'ultimo sistema operativo mobile Android 12 e dovrebbe rilasciare la build stabile alla fine di questo mese. Il primo dispositivo con questo nuovo sistema operativo dovrebbe essere il Pixel 6, il cui lancio è previsto per ottobre di quest'anno.

Molti produttori di telefonia mobile stanno lavorando per rilasciare l'update gratuito di Android 12 per i loro dispositivi e sembra che Samsung possa essere tra i primi del lotto nonostante il colosso sudcoreano sia l'unico grande OEM a non partecipare al programma ufficiale di Android 12 Beta.

Samsung ha confermato che la società inizierà a testare One UI 4 Beta per tre dei suoi smartphone di punta: Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra questo mese, ovvero settembre, nel suo mercato interno.

L'azienda dovrebbe aggiungere altri dispositivi per i test della nuova iterazione della sua skin basata sul sistema operativo Android 12. Secondo i rapporti, i terminali della serie Galaxy S20 potrebbero avere l'opportunità di iscriversi al beta test ad ottobre.

Non di meno, l'OEM sudcoreano ha annunciato ufficialmente l'arrivo della One UI 4.0 beta basata su Android 12 per la serie Galaxy S21. Tale software verrà fornito con diverse importanti modifiche all'interfaccia utente, tra cui icone e colori aggiornati e il tema Material You di Android 12. Potrebbe anche apportare ottimizzazioni alle varianti con SoC Qualcomm Snapdragon 888 ed Exynos 2100, nonché miglioramenti a Knox e all'applicazione Notes .

La società ha apportato modifiche intuitive alla sua interfaccia utente personalizzata e ha confermato che rimuoverà gli annunci dalle sue applicazioni stock preinstallate sui device. Sebbene l'azienda abbia già rimosso gli annunci dall'app Weather, si prevede che saranno disponibili importanti modifiche con la nuova variante del firmware.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 5G: tutti i prezzi

Samsung

Samsung Galaxy S21 5G

Smartphone