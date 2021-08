Il programma beta di Samsung One UI 4.0 (Android 12) potrebbe essere proprio dietro l'angolo, secondo quanto si apprende in queste ore da fonti online.

Samsung One UI 4.0 Beta: cosa cambia con la nuova versione?

Google dovrebbe rilasciare Android 12 stabile a settembre. I produttori di smartphone dovrebbero anche svelare la loro versione dell'ultimo sistema operativo Android più o meno nello stesso momento. Ad esempio, OPPO potrebbe annunciare ColorOS 12 il 13 settembre. Allo stesso modo, secondo nuovi rapporti, Samsung potrebbe anche introdurre la One UI 4.0 nello stesso mese di lì a pochi giorni.

Ricordiamo che Samsung è l'unico grande OEM Android che non partecipa al programma ufficiale Android 12 Beta. Questa non è una novità, in quanto il colosso tecnologico sudcoreano non ha mai collaborato con Google in questo senso. Tuttavia, la società è nota per eseguire il proprio programma beta per il suo software mobile come qualsiasi altro OEM.

Alla fine del mese scorso, la compagnia ha annunciato ufficialmente l'arrivo della One UI 4.0 beta basata su Android 12 per la serie Galaxy S21. Un informatore ha persino rivelato che la beta potrebbe iniziare entro la fine di agosto. Sfortunatamente, finora non c'è stato nessun comuniato in merito.

Il lato positivo è che è stato avvistato un Galaxy S21 Ultra con Android 12 su Geekbench. Allo stesso modo, Samsung ha aggiornato la sua app One Hand Operation+ , introducendo il supporto per la dodicesima iterazione del firmware del robottino verde.

Questo suggerisce chiaramente che le build beta One UI 4.0 basate su Android 12 sono già pronte e stanno venendo testate da Samsung. È solo una questione di tempo prima che l'azienda inizi a reclutare beta tester pubblici.

Uno dei punti salienti della nuova iterazione del firmware di BigG è il design “Material You“. Al momento, non è noto se Samsung lo implementerà. Quello che sappiamo è che si dice che l'ultimo software introdurrà l'ottimizzazione per lo Snapdragon 888/Exynos 2100. Ci dovrebbe anche essere l'app di Notes rinnovata.

