Samsung Galaxy S21 FE: top di gamma con uno sconto ESAGERATO (-260€)

Grande giornata di sconti per gli appassionati di casa Apple, ma dobbiamo segnalarvi anche un’altra affascinante promozione relativa ad uno smartphone di fascia medio alta prodotto da Samsung. Si chiama Galaxy S 21 FE ed è un flagship killer molto controverso. Capiamoci bene: non è un telefono che va male, anzi… è eccellente su tutti i fronti, ha un bel design, un buon rapporto qualità prezzo e soprattutto un processore potente. E allora perché è stato criticato dall’utenza o dei media?

Il motivo è presto detto: Samsung ha ritardato da sua uscita fino a gennaio di quest’anno, mentre il suo debutto era previsto per la fine dell’anno scorso o addirittura, per l’estate del 2021. Ecco che quindi questo smartphone, ha un unico e solo difetto: è uscito troppo tardi e in un periodo storico troppo pericoloso per l’azienda, visto che stava per annunciare – da lì a poco- I terminali della gamma Galaxy S 22.

Samsung Galaxy S21 FE: non lasciatevi ingannare, lui è perfetto

Noi siamo sempre stati contrari alle polemiche e abbiamo apprezzato sin da subito la bontà del gadget senza considerare la sua data di rilascio al pubblico. Anche perché con gli sconti di Amazon poi, il divario con i modelli della serie S 22 aumenta e diventa quindi un prodotto di tutt’altra fascia di mercato.

Ha un processore Snapdragon 888 di Qualcomm, uno schermo AMOLED con risoluzione FHD+ da 6,4″ e tre fotocamere premium da 12 MPX ciascuna. Lo smartphone di fascia medio alta è quindi in grado di girare video in 4K, realizzare splendide immagini anche al buio e ritratti unici grazie al software di cui è dotato. È un telefono aggiornatissimo, con skin One UI di ultima generazione basata su Android 12.

Conclude la dotazione tecnica anche il modulo ram da 8 GB e la memoria veloce da 128 GB, più che necessari per l’archiviazione di foto, video, canzoni ma anche per l’istallazione di app.

Questo incredibile smartphone può essere vostro a soli 509,00 € al posto di 769,00 €, grazie alle promozioni di Amazon. Il risparmio è pari al 34% sul prezzo di listino e ci sono le spese di spedizione gratuite inclusa nel costo finale del device stesso. Inutile ricordarvi poi tutti i vantaggi nell’acquistare un prodotto da Amazon: consegna veloce, assistenza al top tutti i giorni fino alla mezzanotte, garanzia per ben due anni con possibilità di sostituzione o riparazione gratuita in qualsiasi momento. Cosa state aspettando? Fate vostro questo meraviglioso Samsung Galaxy S 21 FE ad un prezzo unico nel suo genere, ma sbrigatevi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.