Samsung sta lavorando su nuovi processori esclusivi

Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che Samsung stia lavorando su dei nuovi processori di casa Exynos ma anche alla nuova iterazione del SoC per Google, il Tensor di nuova generazione. Scopriamo di più.

Torniamo indietro di qualche mese: l’OEM sudocreano ha infatti prodotto il primo chipset per Google realizzato su un’architettura a 5 nanometri. Tale piattaforma è stata la base del processore Tensor che abbiamo visto su Pixel 6, 6 Pro e 6a. Adesso l’azienda pare che stia lavorando al nuovo modello per Pixel 8 e sembra che sia al lavoro anche su un nuovo modulo per device di fascia media. Il chip in questione potrebbe far parte della line-up Exynos.

Samsung: cosa sappiamo sui nuovi chip?

Le informazioni ci arrivano da un rapporto proveniente dal sito di GalaxyClub. Scopriamo infatti che Samsung sta lavorando duramente per creare un Tensor eccellemnte; questo SoC pare che abbia il numero di modello S5P9865. Potrebbe essere allocato sotto la gamma Pixel 8 del colosso di Mountain View. Ha il nome in codice Zuma mentre la scheda di sviluppo di questa piattaforma viene chiamata “Ripcurrent”.

Come facciamo ad essere sicuri del fatto che il chip in questione faccia riferimento ad un processore di Google? Semplice: il primo Tensor aveva un numero di modello molto simile.

La seconda iterazione poi potrebbe già essere stata realizzata; ecco perché le informazioni trapelate oggi sembrano far riferimento ad un nuovo prodotto pensato per il 2023. Il Tensor in questione potrebbe dar energia al Pixel del prossimo anno.

Nelle news correlate invece, leggiamo che l’Exynos 1380 potrebbe essere un chip erede del modello 1280 svelato pochi mesi or sono. Il vecchio presentava il nome in codice S5E8835 ed è stato destinato ai device di fascia media del brand coreano (pensiamo al Galaxy A53 che oggi potete portate a casa ad un prezzo speciale di 344,99€ grazie agli sconti di Amazon); lecito pensare che il nuovo possa essere destinato ad un futuro Galaxy A54.

