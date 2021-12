Samsung Galaxy S21 FE: ecco perché conviene acquistarlo

Tra i molti leak che in questi giorni hanno interessato Samsung Galaxy S21 FE, quello relativo al firmware mette in evidenza un aspetto molto importante: Samsung Galaxy S21 FE godrà di un lungo supporto Android. Come sappiamo il colosso sudcoreano assicura tre aggiornamenti Android per tutti gli smartphone di fascia alta, compreso il tanto atteso Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE monterà Android 15

Considerando anche il sopracitato smartphone arriverà sul mercato con Android 12 e la One UI 4.0 out-of-the-box, lo smartphone verrà aggiornato fino ad Android 15. Questo elemento, da solo, rende il device molto più appetibile di quanto non sia la serie Galaxy S21, compreso il modello Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Il motivo? Tutti i modelli Galaxy S21 sono arrivati sul mercato con Android 11, il che li renderà compatibili fino ad Android 14: in poche parole, Galaxy S21 FE potrà godere di un aggiornamento Android in più rispetto ai suoi fratelli.

Incredibilmente, dato come terminato per colpa della crisi dei semiconduttori, l'aver ritardato la messa in commercio di Samsung Galaxy S21 FE gli concederà di godere di un supporto ancora più lungo: questo elemento, da solo, potrà rappresentare un ottimo motivo per chi vorrà acquistare un ottimo smartphone Android e non ha la necessità di puntare invece su Samsung Galaxy S22.